FOTO – Correa fa progressi verso Inter-Atalanta: «Migliorando!»

Correa prova ad esserci contro l’Atalanta, ma la sua presenza non è ancora certa dopo l’infortunio contro il Bologna. Su Instagram, l’attaccante argentino manda un messaggio rassicurante circa le sue condizioni.

PROGRESSI – Il suo problema è quasi del tutto superato, ma nella giornata di oggi Joaquin Correa ha comunque svolto lavoro differenziato rispetto al resto del gruppo. Simone Inzaghi valuterà fino all’ultimo la possibilità di convocarlo per la partita contro l’Atalanta a San Siro (vedi articolo). Sul proprio profilo Instagram, l’attaccante argentino arrivato questa estate dalla Lazio rassicura tutti e sottolinea i suoi progressi in allenamento: “Migliorando”. Una semplice parola, accompagnata da una sua foto in cui mostra il pollice verso l’alto. L’attacco dell’Inter in questo momento è in ottima forma, ma la presenza di Correa, anche a partita in corso, rimane di fondamentale importanza. Di seguito il post.

Fonte: Instagram – Joaquin Correa