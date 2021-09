Correa c’è ma a parte: Inzaghi riflette sulla sua presenza in Inter-Atalanta

Correa sta recuperando dall’infortunio ma la sua presenza in Inter-Atalanta di sabato non è ancora certa. Come riportato da Sky Sport, Inzaghi aspetterà l’ultimo momento buono per prendere la decisione definitiva

IN RIPRESA – Buone notizie ad Appiano Gentile, anche se solo parziali. L’argentino Joaquin Correa ha quasi completamente superato il problema al bacino che lo ha costretto a lasciare anzitempo il campo contro il Bologna e a saltare la trasferta di Firenze. A riportarlo è Sky Sport, che ribadisce come quest’oggi Correa abbia svolto lavoro differenziato rispetto al resto della squadra. Il tecnico Simone Inzaghi attenderà la rifinitura della vigilia per decidere se convocarlo per Inter-Atalanta, quindi (se) portarlo almeno inizialmente in panchina. Il dubbio verrà sciolto solo a ridosso della partita, magari provando a capire anche le sensazioni dell’attaccante. Nessuna particolare novità per tutti gli altri acciaccati dell’Inter, ovvero Nicolò Barella e Arturo Vidal (vedi articolo).