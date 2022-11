FOTO – Correa, niente Mondiale! Il messaggio dell’Estudiantes: «Tornerai più forte di prima»

Joaquin Correa a causa del problema al ginocchio non potrà disputare il Mondiale in Qatar con l’Argentina e per questo motivo è stato escluso dalla rosa (vedi QUI). L’Estudiantes de la Plata, squadra con la quale è cresciuto nel settore giovanile, ha pubblicato un messaggio dedicato all’attaccante dell’Inter.

NIENTE MONDIALE – Sfortunatissimo Joaquin Correa che dopo essere stato convocato dall’Argentina, è stato escluso dalla rosa a seguito di un problema al ginocchio che a quanto pare si porta dietro da prima della convocazione. L’Estudiantes ha mostrato tutta la vicinanza al giocatore con un messaggio pubblicato sui social: «Il calcio certe volte si vendica sempre, tornerai più forte di prima! La “Familia Pincha” è con te». Intanto, al suo posto è stato chiamato un altro attaccante. Questo il messaggio pubblicato dal club argentino.

El fútbol siempre da revancha. A volver más fuerte, @tucu_correa. La Familia Pincha está con vos. ❤ pic.twitter.com/WZwirItkH3 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 17, 2022

