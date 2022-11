UFFICIALE – Correa salta il Mondiale! L’Argentina presto comunicherà il sostituto

Joaquin Correa così come Nico Gonzalez (vedi QUI) lascerà la Nazionale a seguito dell’infortunio al ginocchio. Presto l’Argentina comunicherà il suo sostituto.

NIENTE MONDIALE – Ufficiale l’esclusione anche di Joaquin Correa dalla rosa dell’Argentina in vista del Mondiale in Qatar. Secondo quanto ufficializzato dalla Nazionale albiceleste in questi minuti, anche l’attaccante dell’Inter è stato escluso dalla rosa e presto verrà comunicato il sostituto.