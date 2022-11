Bordon: «Scudetto Inter 1980? Ecco il segreto di quella squadra! Oggi…»

Ivano Bordon, presente ad una cena per commemorare lo scudetto dell’Inter del 1980, ha raccontato le sue sensazioni sul campionato vinto con Bersellini alla guida. Le sue parole riportate da Tuttosport

RICORDO – Queste le parole di Bordon: «Inter 1980? Il segreto di quella squadra era l’amicizia nata già nel settore giovanile dove 6-7 di noi avevano iniziato a conoscersi e rispettarsi. Eravamo tutti italiani, vivevamo sensazioni all’unisono, soffrivamo l’uno per l’altro e ci aiutavamo sempre. Oggi non è pensabile che una squadra tutta italiana riesca a vincere lo scudetto. Ci ritrovavamo anche con le famiglie fuori dal campo, la cena del giovedì era il nostro appuntamento fisso e quella sera mettevamo le basi per vincere la partita della domenica».

Fonte: Tuttosport – Cristiano Tognoli