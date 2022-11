Pedraza o Borna Sosa a sinistra, Inter alla ricerca del ‘nuovo’ Perisic – CdS

L’Inter si gode la crescita di Federico Dimarco anche in Nazionale (leggi articolo), ma qualora dovesse cedere Robin Gosens già a gennaio, il club segue due profili interessanti che potrebbero di fatto sostituire Ivan Perisic: Alfonso Pedraza e Borna Sosa.

FASCIA SINISTRA – Nel mercato invernale dell’Inter potrebbe accendersi se qualche giocatore dovesse chiedere la cessione già a gennaio. Come già ribadito precedentemente, il primo nella lista potrebbe essere Robin Gosens che piace tanto in Bundesliga. A proposito, proprio sulla fascia sinistra l’Inter segue Borna Sosa dello Stoccarda. Il club nerazzurro si gode la crescita di Federico Dimarco, ma è alla ricerca di giocatori simili alle caratteristiche di Ivan Perisic, cioè abili dell’uno-contro-uno. In tal senso piace anche Alfonso Pedraza di proprietà del Villarreal. In ogni caso si tratterebbero di operazioni solo con la formmula del prestito.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno