Beccalossi: «Inter 79/80 devastante! Bersellini? Amore e odio, mi disse…»

Evaristo Beccalossi, presente ad una cena per commemorare lo scudetto dell’Inter del 1980, ha raccontato vari aneddoti sul campionato vinto con Bersellini alla guida. Le sue parole riportate da Tuttosport

ANEDDOTI – Queste le parole di Beccalossi: «Inter 1979/80? Era un gruppo che l’anno prima come acquisti aveva avuto solo me e Pasinato nell’undici titolare oltre a Fontolan e Serena mentre l’estate del campionato che portò allo scudetto aveva visto arrivare Mozzini, Caso e Pancheri. Il resto era tutta gente del settore giovanile con Bordon, Bini e Oriali nerazzurri doc. Ci trovavamo anche in 8-9 in camera perché c’era magari una sola televisione da poter guardare in ritiro ora le squadre sono formate da 24 aziende, allenatori e dirigenti devono essere bravi a gestire tutto per raggiungere un obiettivo».

RICORDI – Beccalossi ricorda lo scudetto del 1980 e parla del suo rapporto con Bersellini: «Alla prima giornata vincemmo solo noi, tutte le altre pareggiarono quindi possiamo dire che siamo stati primi dall’inizio alla fine. Io potevo pensare da metà campo in su, avevamo 9-10 palle gol a partita, eravamo devastanti. Bersellini? Con lui avevo un rapporto di amore/odio. Non capivo niente, mi chiudeva in uno stanzino, mi rimproverava, mi diceva che era venuto a Brescia a vedermi l’anno prima e non avevo battuto nemmeno un fallo laterale. Pur rimproverandomi però gli brillavano gli occhi, in un’intervista qualche anno dopo disse che aveva capito che gli facevo la differenza. Mi tenne anche 15 giorni da solo alla Pinetina con il preparatore altetico Onesti. Passava per un sergente di ferro, ma era di una dolcezza incredibile».

Fonte: Tuttosport – Cristiano Tognoli