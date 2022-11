L’Argentina volta pagina dopo Correa: il sostituto è un ex obiettivo Inter

L’Argentina, poco più di un’ora fa, ha annunciato che Correa deve rinunciare ai Mondiali per l’ennesimo infortunio. Non era definito il sostituto, che però adesso è ufficiale: si tratta di un ex obiettivo dell’Inter.

LA SCELTA – Joaquin Correa perderà i Mondiali per un altro problema fisico. L’attaccante, come annunciato in serata (vedi articolo), è fuori dai convocati dell’Argentina. Nell’ufficializzare l’impossibilità di tenerlo in Qatar, la nazionale guidata da Lionel Scaloni aveva fatto sapere che avrebbe annunciato il sostituto a breve. Si tratta di un ex obiettivo dell’Inter di qualche anno fa: Thiago Almada, attaccante classe 2001 dell’Atlanta United in MLS. Senza Correa scendono a sei i giocatori dell’Inter ai Mondiali (vedi articolo).