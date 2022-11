Gagliardini via già a gennaio? L’Inter può ‘spingere’, due club su di lui – SI

Gagliardini può aver già concluso la sua esperienza all’Inter. In scadenza al 30 giugno, il centrocampista non è escluso che vada via a gennaio. Sportitalia parla di due club interessati.

CESSIONE VICINA? – Roberto Gagliardini non è fra i giocatori su cui l’Inter ha messo la priorità per il rinnovo (vedi articolo). Motivo per cui, difficilmente, rimarrà in nerazzurro oltre questa stagione. C’è la possibilità che il suo addio venga anticipato a gennaio, in modo da ottenere un minimo di guadagno dalla sua cessione. Sportitalia conferma i nomi di Cremonese e Monza come squadre interessate a Gagliardini. Da capire se il giocatore vorrà valutare il passaggio nella prossima sessione di mercato. Avendo qualche milione di euro dalla vendita di Gagliardini ci sarebbe lo spazio per inserire un nuovo centrocampista, col nome di Carlos Alcaraz del Racing Club come principale (vedi articolo).