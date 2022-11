Camozzi: «Correa sempre distaccato all’Inter. Dzeko? Insieme a Lukaku…»

Camozzi analizza il quadro degli attaccanti dell’Inter. In particolare, l’intermediario di mercato si sofferma su Correa, Dzeko e Lukaku. Questo il parere dell’ospite di “Aspettando Calciomercato”, nel corso della trasmissione di Sportitalia.

IMPEGNO – Franco Camozzi dice la sua su alcuni degli attaccanti dell’Inter. Nel corso della trasmissione di Sportitalia, l’intermediario di mercato afferma: «La scelta di Simone Inzaghi di puntare su JoaquinCorrea (vedi articolo) purtroppo non è andata. Una situazione di mercato che non si poteva prevedere. Sono stati soldi azzardati. L’attaccante argentino tecnicamente non si può discutere. Però, in campo hai uno come Lautaro Martinez che, oltre alla tecnica, mette anche la cosiddetta “garra”. Correa, invece, l’ho visto sempre freddo e distaccato. Anche Edin Dzeko lo è, però lui risponde con i gol. I tifosi dell’Inter amano quelli che danno tutto per la maglia. Puoi anche sbagliare, ma se vedono che ci metti tutto l’impegno ti perdonano. È normale che, se lui non dimostra, non trova spazio e viene contestato. È un peccato l’infortunio, perché giocando con l’Argentina poteva suscitare l’interesse di qualche club. Le parole di Dzeko sono state uno sfogo per l’opinione pubblica, non per la società. Ci sono giocatori che godono di buona stampa e altri che hanno un’etichetta. Quest’ultimi, nonostante siano anni che segnano e vincono, devono sempre dimostrare qualcosa. Quando Dzeko è arrivato a Milano, i tifosi dell’Inter lo chiamavano “bidone”. Antonio Conte lo voleva per metterlo in coppia con Lukaku, credendo che potessero giocare insieme. Io sono d’accordo, insieme formerebbero una coppia d’attacco incredibile. Dare via Alexis Sanchez per prendere Correa è stato un grande errore. Il cileno è un campione indiscutibile, che ti dava imprevedibilità. Ora l’Inter per fare gol deve giocare a calcio». Così Camozzi conclude la disamina sulla fase offensiva dell’Inter durante il suo intervento a “Aspettando Calciomercato”.