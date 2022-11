Dzeko fra le priorità Inter sui rinnovi. Discorso rinviato per due in scadenza – SI

Dzeko è in scadenza di contratto ma può restare all’Inter anche oltre il 30 giugno. Sportitalia fa il punto della situazione, con altri due giocatori su cui invece il discorso è rinviato.

VOLONTÀ CHIARA – Edin Dzeko ha cominciato molto bene la stagione con l’Inter, ma è in scadenza. Trentasette anni a metà marzo, l’attaccante può ottenere l’ultimo contratto della sua carriera. Non è escluso che sia in nerazzurro: Sportitalia mette Dzeko fra le priorità della dirigenza per i rinnovi, assieme ovviamente a Milan Skriniar (vedi articolo). C’è poi un altro giocatore per il quale si proverà a ottenere un prolungamento: Matteo Darmian.

POSTICIPATO – Se per Dzeko si attendono novità in tempi brevi (per evitare situazioni come Ivan Perisic) ce ne sono altri più in dubbio. Fra questi i portieri Alex Cordaz e Samir Handanovic, ma anche Roberto Gagliardini. Tutti e tre sono in scadenza al 30 giugno. Situazione un po’ diversa per Stefan de Vrij e Danilo D’Ambrosio, la cui permanenza all’Inter è in bilico. Il primo sta giocando spesso, il secondo decisamente no. Per loro di un possibile rinnovo se ne parlerà soltanto in primavera, volendo capire se torneranno utili. Intanto priorità a trattenere Darmian, Dzeko e Skriniar.