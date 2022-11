L’ex Inter Nainggolan: «Ho fatto un errore ma anche cose positive. Con Giulini…»

Nainggolan racconta la propria versione sugli ultimi episodi di cui si è reso protagonista in Belgio. L’ex centrocampista dell’Inter, intervenuto nella trasmissione “Il Cagliari in Diretta”, parla anche del suo passato al Cagliari e delle speranze per il futuro. Di seguito la lunga intervista rilasciata sulle frequenze di Radiolina.

ASPETTO ESTERIORE – Radja Nainggolan vuole dire la sua su quanto accaduto con l’Anversa (vedi articolo) nelle ultime settimane. Nel corso della trasmissione radiofonica “Il Cagliari in Diretta”, l’ex centrocampista dell’Inter dichiara: «Ora è tutto più complicato, non sarei mai voluto arrivare a questo punto. Non hanno perdonato il mio errore di fumare la sigaretta elettronica. Io ho smesso di fumare e non hanno apprezzato. Avevo iniziato bene il campionato ma mi hanno fatto fuori. È facile scrivere che mi hanno visto ubriaco o fumare, ma le cose positive le sa solo chi mi sta vicino. Per il mondo esterno c’è solo questo. Stanno parlando solo di queste cose i giornalisti belgi, che sono scarsi e devono riempire i giornali. A Cagliari nessuno mi rompeva, a Roma uguale. In Italia si valuta a livello calcistico, mentre in Belgio guardano solo l’aspetto esteriore. Sono venuto qua con tanto entusiasmo e nella mia città sto bene, ma fanno attenzione solo a quello che sbagli. Avanzo con l’età ma mi sento sempre giovane. L’anno scorso era difficile, ho fatto le mie partite ma da me si aspettavano grandi cose. Non è facile fare la differenza da solo in un campionato così difficile. Qui puntano tutto su di me, devo risolvere la partita. Nelle ultime sette sfide ne hanno vinta solo una».

Nainggolan e il Cagliari, tra passato e futuro

ANCORA INTEGRO – Nainggolan, poi, passa a parlare di una delle sue ex squadre: «Guardo sempre le partite del Cagliari. Tornare? Con il presidente Tommaso Giulini ho avuto un ottimo rapporto. È sempre stato leale, tranne l’ultimo anno. Gli voglio bene, è una grandissima persona. Aveva preso una decisione e mi sono sentito deluso perché pensava che tornassi a prescindere. Non abbiamo mai avuto problemi personali. Se ci si può rappacificare si vedrà, sono adulto ormai. Se mi vogliono richiamare, ho sempre lo stesso numero. Io sono tornato due volte perdendo tanto. La terra d i tifosi mi hanno dato molto, i problemi con il presidente sarebbero risolvibili. Sono venuto ad Anversa dopo che il Cagliari non ha rispettato la scelta. Se fossi tornato li avrei potuti aiutare a salvarsi, mancava qualcosina. Il Cagliari ha la squadra per risalire, però è dura se sottovaluti la categoria. La rosa è forte per risalire la classifica. Spero che il Cagliari, con o senza di me, arrivi più in alto possibile. Futuro? Io sono in scadenza, quindi, dopo quest’anno, sono libero a prescindere. Ma magari si può anticipare. Ho sentito parlare di Bari, Palermo e una squadra in Belgio, ma il mio telefono non suona ancora. Voglio giocare a calcio, è ciò che mi ha tenuto dritto nella vita. Sono ancora integro, posso giocare». Con uno sguardo al suo futuro, l’ex Inter Nainggolan conclude il collegamento sulle frequenze di Radiolina.