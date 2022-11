Skriniar la priorità tra i rinnovi, presto una risposta! All’Inter filtra ottimismo – Sky

Milan Skriniar rappresenta ad oggi la priorità assoluta tra i giocatori in scadenza per l’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, presto arriverà una risposta da parte del difensore slovacco.

OTTIMISMO – In casa Inter sono tanti i giocatori che andranno in scadenza di contratto a giugno 2023, tra questi anche Milan Skriniar. Il difensore slovacco ad oggi rappresenta una priorità assoluta per la società nerazzurra, considerando anche il lungo corteggiamento del PSG in estate. Per evitare che i francesi possano riaccendere i fari su Skriniar, ormai da settimane la dirigenza nerazzurra ha avviato i contatti con il suo entourage per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, la riposta da parte del difensore arriverà non appena tornerà dagli impegni con la sua Nazionale. In Viale della Liberazione filtra ottimismo proprio perché Skriniar ha dimostrato grande attaccamento alla maglia e alla città di Milano.