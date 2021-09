FOTO – Cambiasso ricorda Facchetti e un momento speciale: «Eri con noi»

Facchetti il 4 settembre del 2006 ci lasciava, una data che chi ha vissuto l’Inter non può sicuramente dimenticare. Tra questi c’è anche Cambiasso, che attraverso il suo profilo Instagram rende omaggio all’ex indimenticabile capitano nerazzurro

INDELEBILE – Giacinto Facchetti è una presenza fissa per ogni interista: tifoso, dirigente o calciatore che sia. È sempre stato così per Esteban Cambiasso, che nella magica notte del 22 maggio 2010 a Madrid rese onore all’indimenticabile numero 3 dell’Inter e che oggi, a 15 anni dalla sua scomparsa, ricorda quel momento: “Eri con noi quel 22 maggio ed ogni volta che l’Inter scende in campo… Eterno Cipe”. Queste le bellissime parole di Cambiasso su Instagram.