Olanda, van Gaal si affida a de Vrij e lancia Dumfries dal 1′: le scelte ufficiali

L’Olanda stasera alle ore 20.45 sfiderà il Montenegro nel match valido per la quinta giornata di qualificazioni ai Mondiali del 2022. Van Gaal sceglie de Vrij in mezzo alla difesa e lancia Dumfries, come aveva anticipato nella conferenza pre match (vedi articolo)

CHANCE DAL 1′ – L’Olanda, dopo il pari con la Norvegia, sfida stasera il Montenegro. Il Commissario Tecnico olandese, Louis van Gaal, schiera dal 1′ il difensore interista Stefan de Vrij e lancia il neo nerazzurro Denzel Dumfries. Di seguito le scelte ufficiali.

Olanda (4-3-3): Bijlow; Dumfries, de Vrij, de Ligt, Malacia; de Jong, Wijnaldum, Klaassen; Depay, Berghuis, Gakpo.