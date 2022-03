FOTO – Cambiasso applaude l’Inter contro la Salernitana: «Forza ragazzi!»

Cambiasso, sui propri social, applaude l’Inter di Inzaghi che ha strapazzato la Salernitana a San Siro con un rotondo 5-0 (vedi articolo).

IDOLO – Esteban Cambiasso e l’Inter, un amore destinato a non finire mai. L’ex centrocampista nerazzurro ha assistito dal vivo al largo successo dei nerazzurri sulla Salernitana e ha voluto, attraverso i propri social, applaudire la grande prova degli uomini di Simone Inzaghi: “Forza ragazzi”. Per accompagnare l’immagine dell’esultanza dei nerazzurri, El Cuchu ha scelto una colonna sonora di tutto rispetto: l’inno “C’è solo l’Inter”. Per non dimenticare mai quali colori battono nel cuore della leggenda argentina. Di seguito la storia dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Esteban Cambiasso