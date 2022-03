Sepe: «L’Inter è una squadra fortissima. Risultato pesante ma meritato»

Luigi Sepe ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post Inter-Salernitana, gara vinta dai nerazzurri per 5-0. Le parole del portiere granata

LORO FORTISSIMI − Sepe non ha dubbi sul risultato: «E’ un risultato pesante giustamente meritato per le occasioni che hanno creato. Hanno tirato più volte, noi male. Dispiace per i tifosi che sono venuti a vederci, ora dobbiamo ripartire presto per fare bene col Sassuolo. Dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo unirci da squadra e cercare di ritrovare la carica. Sapevamo oggi di giocare contro una squadra forte come l’Inter. Meglio forse fare una gara brutta e quattro belle. L’Inter è una squadra fortissima che gioca un calcio bellissimo, se sono in giornata possono giocare contro chiunque».