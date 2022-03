Barella: «Critiche? Non rispondo, penso ad aiutare! Liverpool? Inter pazza»

Barella ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Salernitana, sfida valevole per la ventottesima giornata di Serie A vinta dai nerazzurri con un rotondo 5-0. Di seguito le sue dichiarazioni

SLANCIO – Nicolò Barella ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Salernitana: «Diciamo che era un periodo un po’ strano per me perché non girava non solo la gamba, non venivano le giocate e le idee. Spero di esserci riuscito stasera con questi due assist ma non tanto per me quanto per la squadra. Le critiche? Io non devo dare risposte alle critiche, ci stanno e fanno parte del gioco come i complimenti. Per me non sono un problema, per me conta dare aiuto alla squadra, poi magari non ci riesco e mi innervosisco. Sono contento per la squadra perché ci serviva fiducia, riprendiamo il cammino che si era un po’ complicato. La volata finale? Ci sono squadre forti, noi come anche Napoli e Milan abbiamo lasciato punti per strada. Il campionato è lungo e dispendioso, ci sta che ogni tanto non sei lucido però abbiamo tutto nelle nostre mani, cerchiamo di fare bene e di riprendere quello che stavamo facendo a inizio anno. Juventus fuori dalla lotta scudetto? È un campionato molto aperto, non so cosa ha detto Allegri però penso che la Juventus sia una grande squadra. C’è distacco, noi dobbiamo vincere e loro pure ma se noi non vinciamo si possono avvicinare. Dobbiamo pensare a noi, riprendere a vincere, fare gol ed essere più liberi di testa. Inter-Salernitana spartiacque? Sicuramente vincere oggi ci serviva sia per la nostra fiducia che per avere meno critiche perché logicamente preferiamo i complimenti. Speriamo che questa partita ci dia lo slancio anche per fare l’impresa ad Anfield, dispiace non essere lì ma chi mi sostituisce all’andata secondo me è stato il migliore in campo (Vidal, ndr). Sono tranquillissimo e contento per lui. Sicuramente ci dà fiducia questa vittoria, ma è una partita talmente bella che non puoi avere paura di giocarla. Hai tutto da guadagnare, cercare di fare l’impresa. Come si dice, l’Inter è pazza e può succedere».