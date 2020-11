FOTO – Brustia si laurea con una tesi sull’Inter: le congratulazioni del club

Martina Brustia Inter Women

Martina Brustia, giocatrice dell’Inter Women, si è laureata in Economia e gestione aziendale con una laurea che ha riguardato la società nerazzurra

FOTO – Martina Brustia, giocatrice dell’Inter Women, si è laureata in Economia e gestione aziendale suo club nerazzurro. Il messaggio social della società meneghina. “👩🏻‍🎓 | DOTTORESSA Con 110 e lode, @BrustiaMartina si è laureata questa mattina in Economia e gestione aziendale con una tesi in “Digital marketing e il ruolo dei social media nel calcio: il caso @Inter. Congratulazioni Marti 👏#InterWomen“.