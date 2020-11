SONDAGGIO – Gol più bello dell’Inter a ottobre 2020: vota il preferito!

Condividi questo articolo

Con il pareggio casalingo contro il Parma si chiude il mese di ottobre 2020 dell’Inter. Il bilancio realizzativo recita 8 gol fatti e 7 subiti. Tra i gol segnati, abbiamo selezionato i tre più belli: votate il vostro preferito nel sondaggio!

Lazio-Inter 1-1: Lautaro Martinez (0-1)

Il primo gol candidato per questo sondaggio è anche quello che apre l’ottobre nerazzurro. Nella trasferta capitolina del 4 ottobre, la squadra di Antonio Conte sfoggia – per la prima volta in stagione – la terza maglia, ispirata a quella della stagione 1997/98. E il primo a segnare col nuovo kit è proprio Lautaro Martinez. Al 30′ Ivan Perisic ha uno spunto nell’area biancoceleste, e riesce a servire l’argentino in modo piuttosto fortunoso. Il Toro è bravissimo ad addomesticare il pallone e trafiggere Strakosha con una girata repentina.

Scorri le pagine successive per scoprire i restanti due gol inseriti nel sondaggio di ottobre. Se non visualizzi correttamente le schede clicca qui.

Pagina Successiva ->