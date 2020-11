FOTO – Brozovic sereno in volto, vola verso l’Italia: ora l’isolamento a Milano

Photo 192013105

Brozovic, risultato positivo al Coronavirus (Covid-19) con la sua Nazionale, la Croazia, è in viaggio verso l’Italia dove effettuerà il periodo di quarantena a Milano (vedi articolo). Il calciatore ha scattato una foto prima del volo privato.

IN VOLO – Brozovic è in volo verso l’Italia, direzione Milano, dove effettuerà l’isolamento fino al termine della sua positività al Coronavirus. Il calciatore, sereno in volto, ha pubblicato una foto attraverso i social prima di prendere l’aereo privato che lo porterà in Italia. Di seguito l’immagine pubblicata su Instagram un attimo prima della partenza.