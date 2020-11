Gagliardini rientra all’Inter! Esito dubbio nel primo tampone: le ultime

Roberto Gagliardini Inter

Gagliardini , esisto dubbio al tampone effettuato ieri in vista della sfida Italia-Polonia. Il centrocampista dell’Inter – già risultato positivo al Covid-19 a inizio ottobre – avrebbe lasciato il ritiro dell’Italia (vedi articolo).

TAMPONE DUBBIO – Gagliardini, il tampone effettuato ieri in vista di Italia-Polonia ha dato esito dubbio. Per questo motivo il centrocampista, in ritiro con la Nazionale, farà ritorno all’Inter in via precauzionale. Il calciatore era già risultato positivo ad inizio ottobre, e poiché nei soggetti guariti i risultati dei test possono non sempre essere di univoca interpretazione, è stato disposto un secondo tampone effettuato questa mattina, il cui esisto è previsto nella serata di oggi.