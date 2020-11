Italia Under-21, grana per Nicolato: anche Esposito lascia il ritiro

Sebastiano Esposito Italia Under-21

L’Italia Under-21 allenata da Paolo Nicolato perde un altro giocatore importante in vista della prossima sfida contro il Lussemburgo dei pari età: il giovane attaccante dell’Inter Sebastiano Esposito (per ora in prestito alla Spal in Serie B) lascia il ritiro.

VERSO LUSSEMBURGO – L’Italia Under-21 domani alle 17:30 affronterà in trasferta il Lussemburgo dei pari età, importante in vista dell’aritmetica qualificazione agli Europei di categoria. Paolo Nicolato perde però anche il giovane Sebastiano Esposito, attaccante prodotto della Primavera dell’Inter attualmente in prestito in Serie B alla Spal. Il calciatore ha lasciato il ritiro della Nazionale, come lui anche Marco Varnier del Pisa.