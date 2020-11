Marinelli non basta, Empoli Ladies-Inter Women finisce 1-1...

Marinelli non basta, Empoli Ladies-Inter Women finisce 1-1 per un rigore

Condividi questo articolo

Foto 194948768 © Ettore Griffoni | Dreamstime.com

Marinelli va di nuovo in gol con la maglia dell’Inter Women, che in casa dell’Empoli Ladies non va oltre il pareggio. La classifica nerazzurra nella Serie A Femminile cambia poco dopo l’ottava giornata

PAREGGIO ESTERNO – Dopo lo 0-0 del primo tempo (vedi articolo), la partita viene sbloccata dall’Inter Women a inizio ripresa con il gol della solita Gloria Marinelli al 51′. Il pareggio dell’Empoli Ladies arriva al 58′ grazie a un rigore di Cecilia Prugna, che supera Chiara Marchitelli dal dischetto. Termina 1-1 la partita Empoli Ladies-Inter Women di Serie A Femminile. L’Empoli di Alessandro Spugna sale a quota 13 punti, che valgono il quarto posto in classifica. L’Inter di Attilio Sorbi ora è settima a 11 punti, a -2 dalle rivali odierne.