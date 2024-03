FOTO – Bisseck non cede alla delusione e scandisce un ‘motto’!

Bisseck non è sceso in campo dal 1′ nella sfida del Civitas Metropolitano tra l’Atletico Madrid e l’Inter, che ha visto trionfare gli spagnoli e volare ai quarti di Champions League, ma quando è entrato in campo si è fatto valere. Il difensore su Instagram non cede alla delusione

ARCHIVIARE – Yann Bisseck non vuole cedere alla delusione, naturale e giustificata, all’indomani dell’eliminazione dell’Inter dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid. Il difensore, entrato a gara in corso con grande personalità, nelle sue Instagram Stories pubblica uno scatto significativo con una frase tanto semplice quanto forte: “Sempre avanti”.

Bisseck non guarda indietro.