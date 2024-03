Trevisani su Inzaghi: «Inter non vale 100 punti, lui la sta portando lì!»

Inzaghi e l’Inter a Madrid sono stati eliminati dalla Champions League dall’Atletico Madrid di Simeone che ha chiuso i tempi regolamentari sul 2-1 per poi trionfare ai calci di rigore. Trevisani non dà molte responsabilità al tecnico piacentino, ma non concorda con alcuni cambi: il giornalista a Sport Mediaset sottolinea ancora una volta i meriti dell’allenatore

UN SOLO NEO – Simone Inzaghi non è riuscito a portare a casa la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, ma secondo Riccardo Trevisani la sua Inter non ha sfigurato: «Se Inzaghi ha fatto qualche errore? Secondo me, se dobbiamo sbirciare i 180 minuti, all’andata niente. La squadra nel complesso ha giocato bene e ha creato, anche il gol di Dimarco è molto ma molto bello. Invece sui cambi dei difensori, aver finito con 5 difensori puri, non sono molto d’accordo. Questo un pochino li ha fatti schiacciare. Penso che il suo pensiero sia stato: ci teniamo l’1-1 e ce la portiamo a casa. Non è andata bene e sicuramente poteva fare cambi migliori, a parte questo ribadisco: l’Inter non vale 100 punti, è Inzaghi che la sta portando a fare100 punti».