FOTO – Bastoni sottolinea l’importanza di Atalanta-Inter: «Vittoria pesante»

Alessandro Bastoni sottolinea l’importanza della vittoria di oggi in Atalanta-Inter, anche per chiudere il 2022 calcistico nel migliore dei modi prima della pausa per il Mondiale.

VITTORIA PESANTE – Alessandro Bastoni è stato tra i protagonisti di Atalanta-Inter di oggi, scendendo in campo da titolare prima di lasciare il posto in campo nella ripresa a Francesco Acerbi. Il difensore, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, ha sottolineato l’importanza del risultato di oggi: “Chiudiamo il 2022 con una vittoria pesantissima! Forza Inter“.

Questa la foto pubblicata dal difensore nerazzurro.