Di Biagio: «Inter, risultato fondamentale! Dzeko? Se fossi Marotta…»

Luigi Di Biagio, presente negli studi di DAZN, ha parlato dell’Inter reduce dalla vittoria sul campo dell’Atalanta. L’ex centrocampista parla a proposito del momento della squadra e dell’apporto di Dzeko

RIPRESA – Questo il commento di Di Biagio: «L’Inter è in continua crescita da un mese. Sta crescendo fisicamente, mentalmente. Ha portato a casa un risultato fondamentale. Complimenti, forse non ci voleva lo stop in questo momento. Dzeko? Se fossi Marotta chiamerei per il rinnovo. Io me lo terrei come terzo o quarto attaccante. I giocatori dell’Inter pensano sì al quarto posto, ma guardano al Napoli».