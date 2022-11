FOTO – Mkhitaryan esulta per Atalanta-Inter: «Chiusura in bellezza, grazie tifosi!»

Sceso in campo da titolare in Atalanta-Inter, Henrikh Mkhitaryan ha esternato i suoi commenti dopo la vittoria di oggi per 2-3 sul campo degli orobici.

CHIUSURA IN BELLEZZA – Non c’è modo migliore di andare alla lunga sosta per il Mondiale che con una bella vittoria. Proprio di questo ha parlato Henrikh Mkhitaryan, pubblicando una foto sul suo profilo Instagram ufficiale: “Chiusura in bellezza prima della sosta. Ben fatto ragazzi! E grazie ai tifosi“. Tanta soddisfazione, quindi, per l’armeno dopo il risultato di oggi. Non potrebbe essere altrimenti.

Questa la foto pubblicata dal centrocampista nerazzurro.