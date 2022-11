FOTO – Acerbi si congratula con la squadra dopo Atalanta-Inter

Entrato in campo nel secondo tempo di Atalanta-Inter al posto di Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi è stato tra i protagonisti della partita. Al termine della gara, il difensore si è congratulato con i compagni per la vittoria.

CAMPO DIFFICILE – Francesco Acerbi si congratula con i compagni di squadra dopo il 2-3 di Atalanta-Inter. Attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, il difensore nerazzurro ha commentato così quanto accaduto in campo: “Vittoria di squadra su un campo difficile“. Tre punti importantissimi, che permettono ai nerazzurri di godersi in serenità la pausa per il Mondiale.

Questa la foto pubblicata dal giocatore.