Correa dopo Sampdoria-Inter: «Peccato per il pari, guardiamo avanti»

Joaquin Correa, entrato nella ripresa in Sampdoria-Inter, ha commentato sul proprio account Instagram il pareggio dell’Inter in casa della Sampdoria. Per il Tucu, niente allarmismi ma bisogna pensare subito alla prossima partita

ANDARE AVANTI − Correa non ha giocato dal primo minuto la gara di Marassi tra Sampdoria-Inter, terminata 2-2. L’argentino, come accaduto a Verona, ha fatto staffetta con Lautaro Martinez. Tuttavia, il suo ingresso non è riuscito ad essere determinante come al Bentegodi. L’ex attaccante della Lazio, tramite il proprio profilo Instagram, ha commentato con un post la gara: «Peccato per il pari, guardiamo avanti». L’argentino ha espresso il suo rammarico per la mancata vittoria ma, al contempo, ha voluto spronare compagni e tifosi a pensare subito alla prossima partita.