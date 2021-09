VIDEO – Cagliari-Genoa 2-3, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Genoa, match della terza giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Unipol Domus.



IL GRAN RIBALTONE – Cagliari-Genoa 2-2 nella terza giornata di Serie A. Sotto di due gol il Genoa compie la grande impresa e capovolge la situazione per trovare i suoi primi punti. Dopo un quarto d’ora il Cagliari si illude: fallo di Stefano Sabelli su Keita Baldé Diao, rigore che trasforma Joao Pedro per l’1-0 al 16’. Per la squadra di Leonardo Semplici sembra tutto in discesa quando al 56’, su corner di Razvan Marin, colpisce di testa in maniera perfetta Luca Ceppitelli per il raddoppio. Il 2-0 invece addormenta i sardi, che credono di aver già vinto. Il Genoa torna in partita tre minuti dopo, con un cross di Andrea Cambiaso per Mattia Destro che anticipa il debuttante Martin Caceres per accorciare. Un altro esordiente, Mohamed Fares, con un grande stacco di testa pareggia al 69’. L’algerino, arrivato due settimane fa dalla Lazio, completa il suo incredibile pomeriggio da subentrato col 2-3 al 78’, ancora di testa su cross di Cambiaso. L’ultima chance ce l’ha Joao Pedro, ma non sfrutta un regalo della difesa genoana e manda alto. Un punto e nove gol subiti: Cagliari già in difficoltà dopo sole tre giornate.

Video con gli highlights di Cagliari-Genoa dal canale ufficiale YouTube del Genoa.