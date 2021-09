Padovan: «Inter, non ha funzionato una cosa a Genova! Ma con il Real…»

Padovan analizza il pareggio dell’Inter in casa della Sampdoria. Il noto giornalista sportivo, ospite negli studi di Sky Sport 24, individua il problema nerazzurro in difesa, anche alla luce della pesante assenza di Bastoni. In vista del Real Madrid, però, le sensazioni sembrano essere positive

DUE PUNTI PERSI – L’osservazione di Giancarlo Padovan mette in luce il bicchiere mezzo vuoto di Sampdoria-Inter: «Per gli interisti e per tutti quanti, oggi dovevano essere tre punti. E invece è solo uno… Càpita! Genova, sponda Sampdoria, non ha mai portato bene all’Inter. La partita è stata combattuta ed equilibrata. La Sampdoria non ha mai rubato nulla. Anzi, ha avuto l’occasione per vincerla a 15′ dalla fine. All’Inter qualcosa non ha funzionato. Cosa? Non direi i gol, ma la saldezza difensiva, che invece all’Inter avevamo imparato ad apprezzare l’anno scorso con Antonio Conte. E quest’anno nelle prime giornata anche con Simone Inzaghi. All’Inter è mancata l’impenetrabilità difensiva, senza Alessandro Bastoni. Chi l’ha sostituito ha giocato benissimo, perché ha fatto un gol bellissimo (Federico Dimarco, ndr). Ma Bastoni in fase difensiva ha un altro tipo di fisico, reattività e approccio in costruzione. E si fa rispettare perché ha una personalità spiccata, quindi non si fa superare facilmente dagli avversari».

REAL NON IRRESISTIBILE – Padovan viene interpellato sul debutto europeo dell’Inter di Inzaghi previsto mercoledì sera in Champions League: «Il Real Madrid oggi è un’incognita. C’è Carlo Ancelotti, ma non ci sono più tanti giocatori importanti, come Sergio Ramos (oggi al Paris Saint-Germain, ndr). E mi risulta manchi Gareth Bale (vedi articolo, ndr). Può essere una partita aperta. Se l’Inter vuole riscattare questa giornata amarognola, contro il Real deve fare una grande partita. E può riuscirci. Ma Bastoni probabilmente salterà anche la prossima e, come detto da Inzaghi, probabilmente non ci sarà nemmeno Stefano Sensi…».