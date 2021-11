Brozovic, autogol in Malta-Croazia: in tre dell’Inter ci ridono sopra

Brozovic è stato protagonista sfortunato di Malta-Croazia 1-7, con un autogol assurdo. Il centrocampista croato ha postato un video che riprende le immagini, con la reazione divertita di tre compagni dell’Inter.

COME HA FATTO? – Marcelo Brozovic ha realizzato un autogol incredibile in Malta-Croazia. Il centrocampista dell’Inter, nel corso del primo tempo della partita vinta 1-7, ha infilato la propria porta con un folle rimpallo. Il numero 77 ha postato il video su Instagram, con le reazioni che non hanno tardato ad arrivare. Andrea Ranocchia: “Finalmente domani ti operano al viso! Fatti fare carino!” Edin Dzeko: “Assist e gol, grande!” Nicolò Barella: “Miglior gol in carriera per ora”. Il tutto, ovviamente, seguito da diverse emoji che ridono per quanto fatto da Brozovic.