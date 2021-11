Zakaria, inserimento Inter e cala la Roma. Ma un altro club favorito – SI

Zakaria, centrocampista del Borussia Monchengladbach, era nel mirino della Roma ma i giallorossi stanno cambiando obiettivo. Dalla Serie A, secondo Sportitalia, emerge l’Inter ma c’è un altro club favorito.

MOLTO RICHIESTO – Denis Zakaria da tempo è accostato alle squadre italiane e non solo. Il centrocampista svizzero ha già segnato due gol in nove presenze in questa Bundesliga col Borussia Monchengladbach, ma è in scadenza di contratto al 30 giugno. Secondo Sportitalia la Roma aveva espresso interesse, ma ora Zakaria ha cambiato agente e le percentuali per i giallorossi si sono ridotte. L’Inter ha fatto un inserimento, può essere un’opzione. Per i nerazzurri c’è però concorrenza: Arsenal, Manchester City, Manchester United e Barcellona. Proprio i catalani, in questo momento, risultano essere i favoriti per andare a prendere Zakaria nel 2022, quando potrà firmare da svincolato per la prossima stagione.