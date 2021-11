Brozovic, il Liverpool ci pensa ma non a zero: lo vuole a gennaio

Brozovic è in scadenza di contratto al 30 giugno e, come noto, l’Inter deve risolvere in fretta la questione. Secondo il tabloid inglese Daily Star lo vuole il Liverpool, ma non a parametro zero: subito a gennaio.

TENTATIVO – Il Liverpool è in corsa per vincere la Premier League, anche se ha perso 3-2 domenica scorsa col West Ham. I Reds però a gennaio perderanno per un mese circa Naby Keita, Sadio Mané e Mohamed Salah, che andranno in Coppa d’Africa. Soprattutto l’assenza di Keita renderà Jurgen Klopp corto a centrocampo, per questo pensa a un rinforzo immediato. Il Daily Star parla di Marcelo Brozovic, con l’Inter che in caso di mancato accordo sul rinnovo potrebbe decidere di venderlo subito per evitare di perderlo a zero. Il tabloid inglese ipotizza un ingaggio da centoventimila sterline a settimana, per riuscire a convincere il croato a cambiare subito maglia. Ma per Brozovic, come noto, l’Inter proverà fino in fondo a ottenere il rinnovo.

Fonte: dailystar.co.uk – Ollie Salt