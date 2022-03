FOTO – Bastoni, non solo Inter nel cuore: proposta speciale per il difensore

Alessandro Bastoni con l’Inter nel cuore, ma non solo. Il difensore nerazzurro, infatti, poco dopo essere diventato padre ha anche proposto alla propria compagna di diventare ufficialmente sua moglie.

MATRIMONIO IN VISTA – Momento speciale per Alessandro Bastoni: come mostrato su Instagram dalla compagna, infatti, lei e il difensore dell’Inter a presto convoleranno a nozze.

“Ieri, ho detto Sì all’uomo della mia vita. Ti amo“, si legge nel lungo post pubblicato da Camilla Bresciani. Insomma, un altro momento sicuramente da ricordare per il difensore nerazzurro. Sperando di poter coronare la bella notizia con un altro trofeo.