Zanetti: “Inter, ecco la notte più bella. Adriano missile! Su Messi…”

Zanetti ha parlato in diretta su Instagram con il canale Fifaworldcup. Il Vicepresidente dell’Inter sottolinea i grandi calciatori contro cui ha giocato, ma anche le qualità di Ronaldo il Fenomeno e Adriano. Di seguito le sue dichiarazioni

LIVELLO MASSIMO

Javier Zanetti descrive i grandi campioni con cui ha giocato: «Messi? E’ uno di quei giocatori che ti piace veder giocare. Un po’ meno affrontarli (ride, ndr.). Come Ronaldo il Fenomeno. Il gol più bello in cui eri presente? Il gol di Ronaldo in finale di Coppa Uefa contro la Lazio, saltando Marchegiani. Fu una grande notte per noi, una cosa grandiosa. Il Ronaldo dell’Inter era straordinario, arrivava dal Barcellona: era nel suo miglior momento. Il suo arrivo in Italia è stata una rivoluzione per la gente che ama il calcio. Il tuo miglior assist invece? Un assist contro il Valencia da fondo campo e gol di Adriano. Aveva potenzialità enormi, si vedeva. Ricordo la prima partita di Adriano con l’Inter, al Bernabeu contro il Real. Calcio di punizione: un missile! Golazo all’incrocio. Menomale che non ha preso nessuno in barriera… tremendo. Si presento così nell’Inter. Aveva grande forza fisica, qualità, era forte di testa. Aveva le caratteristiche di un grande attaccante».

LA STORIA

Javier Zanetti torna sul Triplete: «Momento migliore in carriera? La notte di Madrid, non solo perché avevo vinto la Champions, ma perché vincevo il trofeo da capitano che all’Inter, che non giocava da 45 anni la finale. Ho festeggiato 700 partite in nerazzurro: si chiude tutto in una grande notte per me e per la gente dell’Inter. Abbiamo fatto la storia vincendo il Triplete e siamo l’unico club italiano ad averlo fatto. Mourinho? Un grande allenatore che ha grande personalità e capacità. Curava il minimo dettaglio ed era un grande motivatore. Eravamo una squadra di grande personalità, grandi uomini e abbiamo coronato un sogno fantastico».