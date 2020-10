VIDEO – Inter presenta Darmian: “Benvenuto Matteo”

Matteo Darmian; Parma Calcio 1913; cartellino giallo during Inter vs Parma, Italian Soccer Serie A Men Championship in Milano, Italy, October 26 2019 – LPS/Fabrizio Carabelli – Dreamstime

VIDEO – Ieri Matteo Darmian è diventato ufficialmente un giocatore dell’Inter. La società nerazzurra, come di consueto per ogni nuovo acquisto, ha presentato il terzino italiano con un video sui suoi canali social.