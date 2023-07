VIDEO IN – Di Gennaro firma con l’Inter. Domani il Bisseck day

Giornata movimentata per l’Inter. Tutto completato per Raffaele Di Gennaro, che ha firmato in sede. OK anche Yann Bisseck, domani visite e firme. Ad un giorno dal ritiro

IL PUNTO SUL MERCATO − L’Inter chiude per il primo dei tre portieri in arrivo: Di Gennaro ha firmato. Il ragazzo della cantera nerazzurra ritorna alla Beneamata e diventerà il terzo al posto di Alex Cordaz. Giovedì sarà in ritiro. Tutto fatto anche per Yann Aurel Bisseck. Risolti gli ultimi dettagli con l’Aarhus e il giocatore. Domani le visite mediche e la firma. Intanto, ci si prepara per il ritiro precampionato.

Di seguito il punto sul mercato del nostro inviato Roberto Novella.

Rimanete sintonizzati per nuovi e importanti aggiornamenti.