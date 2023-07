Barzaghi: «Lukaku, l’Inter deve chiudere! No a offerta irrinunciabile»

Lukaku all’Inter non è ancora chiusa, c’è da trovare l’intesa col Verona che per il momento tiene duro sul prezzo. Barzaghi, intervenuto nel corso della trasmissione Radio Radio – Lo Sport, fa il punto della situazione.

IN EVOLUZIONE – Marco Barzaghi fa notare come, rispetto ad altri, Romelu Lukaku non abbia voluto ascoltare le proposte dall’Arabia Saudita: «Ha ricevuto un’offerta di quelle irrinunciabili, da cinquantotto milioni di euro all’anno per due anni. Ha rifiutato, perché alla fine si è già reso conto che i soldi non sono tutto: l’importante è star bene, è stare a Milano dove ha trovato il suo habitat naturale. Non escludiamo colpi di scena però, perché lui quello che vuole assolutamente è non tornare al Chelsea. L’Inter deve fare veloce, cercare di chiudere entro la settimana sennò altre trattative possono arrivare. L’Inter adesso alzerà da venticinque più bonus a trenta più bonus la sua offerta: vedremo se sarà abbastanza. Il Chelsea finora non è sceso dai quarantacinque che chiede, ma può fare una minusvalenza proprio perché vuole risolvere questo problema e togliersi l’ingaggio pesantissimo di Lukaku. Stanno provando tutti a trovare la quadratura, sarà importante la mediazione del suo avvocato. Vedremo se chiuso André Onana, domani, arriverà l’accelerata per Lukaku».