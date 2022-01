VIDEO IN − Caicedo, firmato il contratto. Prossima tappa: Appiano Gentile

Felipe Caicedo ha lasciato la sede dell’Inter dopo aver firmato il contratto. Come riporta Roberto Balestracci, inviato sul posto per Inter-news.it, per lui prossima tappa Appiano Gentile per conoscere i nuovi compagni e l’ambiente nerazzurro. Primissimo allenamento per l’ecuadoriano, lì incontrerà anche il DS Piero Ausilio

