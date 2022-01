Paventi: «Lautaro Martinez non perde mai il vizio. Caicedo farà comodo»

Andrea Paventi, in diretta dalla sede nerazzurra per Sky Sport, ha parlato di Lautaro Martinez, ieri in gol con l’Argentina (vedi highlights). Poi una battuta su Caicedo, nuovo acquisto dell’Inter

CONFERMA − Paventi commenta il momento del Toro nerazzurro: «Lautaro Martinez non perde il vizio, si fa trovare sempre pronto come succede con l’Inter e in Nazionale. Bravo a mettersi sempre in gioco e a reagire nei momenti difficili come sul rigore. Avrà un nuovo compagno, Caicedo. Lautaro sta meglio di tutti, ha bisogno di respirare qualche volta e l’esperienza di Caicedo può far comodo, Inzaghi lo conosce benissimo».