UFFICIALE – Euro 2032, Italia e Turchia paesi ospitanti: i dettagli

L’UEFA ha ufficializzato l’assegnazione degli Europei 2032: ad ospitare la manifestazione saranno Italia e Turchia. Tutti i dettagli

UFFICIALE – L’UEFA, in questi minuti, ha ufficializzato l’assegnazione dell’Europeo 2024 ad Italia e Turchia che si divideranno l’organizzazione della manifestazione. Le due nazioni hanno presentato una lista di 20 stadi da cui verranno scelti i 10 (5 per nazione) che ospiteranno i match del torneo. Di seguito il tweet ufficiale dell’account UEFA.

🇮🇹➕🇹🇷 Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032!

The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc

— UEFA (@UEFA) October 10, 2023