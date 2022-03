Torino-Inter, Brozovic già in campo? Una sensazione. Novità nelle fasce

Si avvicina Torino-Inter, sfida valevole per la ventinovesima giornata di campionato. Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Brozovic, poi probabile switch in corsia

ULTIME − Dopo la vittoria ma la conseguente eliminazione dalla Champions League contro il Liverpool, l’Inter si è messa subito al lavoro in vista di Torino-Inter. Fortunatamente, le condizioni di Marcelo Brozovic non destano preoccupazione (vedi articolo). Oggi, il centrocampista ha svolto lavoro personalizzato e contro il Torino dovrebbe esserci anche dal primo minuto. Come riporta sempre Sky Sport con Andrea Paventi, Simone Inzaghi sta pensando anche di un mini turnover in corsia con sia Ivan Perisic e Denzel Dumfries pronti ad accomodarsi in panchina. Probabile esordio dal primo minuto per Robin Gosens a sinistra; mentre a destra, Matteo Darmian prenderà il posto dell’olandese.