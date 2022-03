Bastoni: «Con mio fratello Skriniar nel ‘XI of the week’ Champions League»

Alessandro Bastoni e Milan Skriniar sono stati inseriti nel ‘Team of the week’ di Champions League dopo le due grandi prestazioni in Liverpool-Inter. Il difensore italiano chiama a braccetto il socio slovacco su Instagram

SODDISFAZIONI − Le due grande prestazioni contro il Liverpool, hanno permesso a Bastoni e Skriniar di far parte dell’undici tipo della settimana di Champions League. I due giocatori dell’Inter sono stati inseriti in un 3-4-1-2 di livello con prime punte Karim Benzema e Robert Lewandowski, autori di una tripletta ciascuno. Bastoni su Instagram ha voluto condividere il momento con il socio Skriniar: «Con mio fratello Skriniar nel ‘team of the week’ di Champions League».