Inzaghi, l’ottimo lavoro ripaga: premio dall’Inter. Stessa cosa…Handanovic?

Bilancio nettamente positivo per Simone Inzaghi all’Inter. Prima stagione quasi da incorniciare per l’ex Lazio a dispetto di quanto si auspicasse alla vigilia. Occhio anche ad Handanovic

PREMIO − A nove mesi dal suo arrivo all’Inter, il bilancio di Inzaghi è molto positivo. Un trofeo già portato a casa (la Supercoppa Italiana), ottavi di Champions League raggiunti dopo anni di astinenza e in netta corsa sia per il campionato che per la finale di Coppa Italia. L’Inter, dunque, ha deciso di premiare il proprio tecnico dal punto di vista economico. Inzaghi, che ha firmato in estate per un biennale a quattro milioni, rinnoverà per un ulteriore anno arrivando a quota sei milioni di euro a stagione. Come riporta ancora Sport Mediaset, in casa Inter i rinnovi sono all’ordine del giorno. Oltre ai due croati Marcelo Brozovic e Ivan Perisic (vedi articolo), anche Samir Handanovic prolungamento il proprio matrimonio con il club nerazzurro.