UFFICIALE – Brozovic, buone notizie dagli esami! Cosa filtra per Torino-Inter

L’Inter ha vinto ad Anfield 1-0 contro il Liverpool ma era preoccupata per due giocatori. Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic infatti sono usciti anzitempo dal campo per dei piccoli problemi fisici. L’olandese ha sostenuto gli esami ieri, mentre il croato oggi.

ESITO – L’Inter tira un grosso sospiro di sollievo per Marcelo Brozovic. Questa mattina il centrocampista ha sostenuto gli esami strumentali. Ecco l’esito reso noto dall’Inter. «Esami strumentali per Marcelo Brozovic nella mattinata di oggi. I controlli hanno avuto esito negativo». Potrà essere dunque in campo contro il Torino domenica? A questo punto vien da pensare che sarà a disposizione, da capire se dal primo minuto o a gara in corso. Ma è un grande sospiro di sollievo.