Torino-Inter sarà una partita diversa dall’andata: Inzaghi cambia (quasi) tutto

Torino-Inter è in programma nel weekend e Inzaghi sa che servirà continuare la striscia positive di vittorie. Il Torino di Juric rappresenta un banco di prova importante per le ambizioni nerazzurre di scudetto, ma è meglio dimenticarsi di cos’è successo all’andata

INVERSIONE TATTICA – L’ottimo 1-0 pre-natalizio a San Siro, firmato Denzel Dumfries (vedi analisi tattica di Inter-Torino), va dimenticato. In attesa di capire cosa deciderà Simone Inzaghi su Marcelo Brozovic, le differenze dalla partita di andata saranno troppe. In difesa non ci sarà Stefan de Vrij, costringendo Milan Skriniar ad agire da centrale. Perché quasi sicuramente sarà l’ex Danilo D’Ambrosio a rimpiazzare l’olandese, giocando da terzo destro. A centrocampo, però, tornerà Nicolò Barella, assente all’andata. La speranza è che Inzaghi non decida nuovamente di utilizzarlo al posto di Brozovic, ruolo in cui Arturo Vidal (mezzala destra all’andata) appare più a suo agio. Le conferme sono previste solo in porta e in attacco, ma il grande dubbio è un altro. Inzaghi all’andata ha vinto grazie all’arma tattica Dumfries. Se – come ipotizzato in queste ore (vedi articolo) – a Torino facesse turnover sulle fasce, schierando l’ex Matteo Darmian a destra e la novità Robin Gosens a sinistra, rinunciando perfino a Ivan Perisic, sarebbe l’inversione completa rispetto a Inter-Torino. Un’altra partita, appunto. Occhio alla trappola Ivan Juric, che è senza alcun dubbio tra i migliori allenatori in Serie A e non solo.