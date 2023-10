Torino-Inter, Bastoni a riposo! Non l’unico cambio di Inzaghi – Sky

Torino-Inter andrà in scena domani 18. Secondo quanto riferito da Sky Sport in difesa turno di riposo per Bastoni. La probabile formazione

CAMBI – Domani sera l’Inter scenderà in campo contro il Torino per il match valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Per la sfida, secondo Sky Sport, il tecnico dovrebbe tenere a riposo Bastoni che partirà dalla panchina. Al suo posto ci sarà Acerbi, con de Vrij centrale e Pavard sul centrodestra. Proprio sulla corsa del francese l’altra possibile novità di formazione: Darmian favorito su Dumfries per una maglia da titolare. Di seguito la probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram